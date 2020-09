Sicherheitskräfte in Pakistan (Symbolbild).

Bei einer Explosion in einer Moschee in der südwestpakistanischen Provinz Baluchistan sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Mehr als ein Dutzend Menschen seien bei dem Vorfall in der Provinzhauptstadt Quetta verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.



Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. In der Vergangenheit hatten pakistanische Taliban sowie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Angriffe auf Gebetsstätten und Sicherheitskräfte in der Provinz für sich reklamiert.