Ein Polizist steht vor einem Supermarkt nach einer Explosion am 27.12.2017 in St. Petersburg

Quelle: reuters

Bei einer Explosion in einem Supermarkt in der russischen Stadt St. Petersburg sind vier Menschen verletzt worden. Das Staatliche Ermittlungskomitee gehe zunächst nicht von einem Terroranschlag aus, meldete die Agentur Interfax.



Nach örtlichen Medienberichten ereignete sich die Explosion in einem Schließfach in dem Markt. Im April wurden bei einem islamistischen Bombenanschlag auf die U-Bahn in St. Petersburg 15 Menschen getötet.