Pakistanische Soldaten. Archivbild

Quelle: Mukhtar Khan/AP/dpa

Bei einer Explosion in der südwestpakistanischen Stadt Quetta sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Fast 30 weitere wurden nach Polizeiangaben verletzt, nachdem ein in einem Obstmarkt platzierter Sprengsatz detonierte. Der Obstmarkt werde hauptsächlich von Angehörigen der ethnischen Minderheit der Hasara, die Schiiten sind, betrieben.



Viele Verletzte schwebten in Lebensgefahr, sagte ein Mitarbeiter der Rettungskräfte. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.