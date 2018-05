Polizisten vor der Santa Maria Kirche in Surabaya. Quelle: Trisnadi/AP/dpa

Bei einer Serie von mutmaßlich islamistisch motivierten Bombenanschlägen auf christliche Kirchen sind am Sonntag in Indonesien mindestens zehn Menschen getötet worden. Nach Polizeiangaben gab es mindestens 40 Verletzte.



Die Großstadt Surabaya auf der Insel Java wurde am Morgen innerhalb von wenigen Minuten von mehreren Explosionen erschüttert. Drei christliche Kirchen waren betroffen. Die Behörden vermuten, dass islamistische Terroristen dahinter stecken.