Bei einem Angriff auf Regierungsgebäude in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens elf Menschen verletzt worden. Laut Polizei gab es zwei Explosionen in unmittelbarer Nähe der Ministerien für Bau und Arbeit. Anschließend stürmten bewaffnete Männer die Gebäude.



Nach Angaben der Rettungskräfte könnten noch weitere Opfer geborgen werden. Zu dem Angriff bekannte sich die mit dem Al-Kaida-Netzwerk verbündete Al-Shabaab-Miliz, die regelmäßig Anschläge in der Hauptstadt verübt.