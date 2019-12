Überseecontainer in der chinesischen Stadt Qingdao. Archivbild

Quelle: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA sind Chinas Ausfuhren im November um 1,1 Prozent unerwartet stark gefallen. Es war der vierte Monat in Folge, in dem Chinas Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig waren. Experten hatten einen Zuwachs erwartet.



Wie der chinesische Zoll weiter mitteilte, brachen die Exporte in die USA ein - um 12,5 Prozent. Die Importe aus den USA gingen sogar um 23,3 Prozent zurück. Das bilaterale Handelsvolumen verringerte sich um 15,2 Prozent.