Porsche-Verladung für den Zugtransport nach China.

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Der Sportwagenbauer Porsche steuert seinen wichtigsten Markt in China nun auch auf der Schiene an. Über die "Neue Seidenstraße" gehen Autos neuerdings zweimal pro Woche per Güterzug in die Millionenstadt Chongqing im Südwesten Chinas, wie ein Porsche-Sprecher sagte.



Die "Neue Seidenstraße" umfasst nicht nur eine Bahnstrecke. Es ist ein gigantisches und umstrittenes chinesisches Infrastrukturprojekt, das neue Handelswege zwischen China und anderen Teilen der Welt ebnen soll.