54. Münchner Sicherheitskonferenz Quelle: Sven Hoppe/dpa

Saudi-Arabien hat irritiert auf den deutschen Rüstungsexportstopp für die am Jemen-Krieg beteiligten Länder reagiert. Außenminister Adel al-Dschubair nannte die Entscheidung in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur "seltsam".



Er machte deutlich, nicht auf deutsche Waffen angewiesen zu sein. "Wir brauchen eure Rüstungsgüter nicht. Wir werden sie woanders finden", sagte er. Saudi-Arabien führt eine Allianz an, die im Jemen gegen die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft.