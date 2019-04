Im Gegensatz zu den Schülerprotesten von "Fridays for Future" setzen die Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion" auf zivilen Ungehorsam, um Aufmerksamkeit zu erregen. Nach einer Demonstration am Reichstagsgebäude will die Gruppe deshalb am Nachmittag verschiedene Spreebrücken in Berlin blockieren. Dabei riskieren die Aktivisten auch eine Verhaftung. "Wir müssen das Risiko der Verhaftung eingehen, denn ich denke, wenn wir nicht friedlich das Gesetz brechen, wird sich nichts ändern", sagte ein Mitarbeiter der NGO gegenüber der Deutschen Welle. Ihren Ursprung hat die Bewegung in London. Den deutschen Ableger gibt es seit Dezember 2018. Die Initiative hat sich aber auch in weitere Länder ausgebreitet.