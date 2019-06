Aktivisten von Extinction Rebellion vor dem Bundeskanzleramt.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Rund 30 Umweltaktivisten haben sich mit ihren Hälsen an den Zaun des Bundeskanzleramts in Berlin gekettet. Die Anhänger der Bewegung Extinction Rebellion forderten die Bundesregierung dazu auf, den Klimanotstand auszurufen. Nach zweieinhalb Stunden brach die Polizei die Ketten auf und beendete die Aktion.



Bereits am Pfingstwochenende war das Bundeskanzleramt Adresse für einen Klimaprotest. Rund 600 Menschen beteiligten sich nach Angaben des Veranstalters an einem Protestcamp.