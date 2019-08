Laut Nasa und Copernicus ist der Juli 2019 global gesehen bisher der wärmste Monat. In diesem Jahr ist die saisonale Schmelze in der Arktis besonders stark.



Langfristig wirkt das sich das auf den Jetstream in der Atmosphäre aus. Auch in diesem Sommer schlugen die Wellen in diesem Starkwindband viel stärker aus. So kam es zu Tiefs im Westen Europas, die sich kaum bewegten und heiße Luftmassen weit bis in den Norden Deutschlands transportierten. Demgegenüber stand kräftiger Hochdruckeinfluss.



Und so konnte sich die Luft weiter aufheizen. Das veränderte Klima wirkt sich immer stärker auf das Wetter aus - Tendenz weiter zunehmend.