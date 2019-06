Zolgensma: Mit 1,9 Millionen Euro ist die Einzeldosis extrem teuer.

Quelle: AP

Sautermeister: Ökonomische Interessen spielen im Gesundheitswesen eine wichtige Rolle. Das ist unvermeidlich und auch nicht per se zu verwerfen. Marktwirtschaftliche Mechanismen können den Wettbewerb fördern und zur Entwicklung neuer Medikamente führen. Allerdings sind die finanziellen Ressourcen begrenzt und ungleich verteilt. Reines Profitdenken ist eine Gefahr und ethisch sehr bedenklich.



heute.de: Was fordern Sie?



Sautermeister: Wir brauchen möglichst faire Bedingungen. Hier sind sowohl die Solidargemeinschaft als auch die Pharma-Unternehmen gefordert. Medikamente sollen denen zur Verfügung stehen, die sie benötigen. Das bedeutet zum einen, dass die Preiskalkulation der Konzerne angemessen und nicht überteuert sein soll. Zum anderen sollten die Staaten hier solidarische Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen. Allerdings stellt sich die Frage, wie sich der Einsatz eines so teuren Medikaments rechtfertigen lässt, wenn es in vielen Regionen auf der Welt überhaupt an einer medizinischen Mindestversorgung mangelt.