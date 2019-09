Der Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner. (Archivbild)

Quelle: Expa/Johann Groder/APA/dpa

Reinhold Messner hat als erster Mensch alle 14 Achttausender der Welt bestiegen. Heute wird der frühere Extrembergsteiger 75 Jahre alt. Derzeit arbeit der Südtiroler an einem Film über Patagonien und die mythenumwobene Erstbesteigung des Cerro Torre. In den nächsten Monaten solle der Film im Fernsehen laufen, sagte er.



Messner, der oft eigene Abenteuer beschrieb, widmet sich in Büchern und Filmen nun verstärkt anderen Bergsteigern und deren Geschichten. "Mich interessiert die menschliche Dimension."