In Neu Delhi herrscht derzeit extremer Smog. Quelle: R S Iyer/AP/dpa

Die US-Fluggesellschaft United Airlines stoppt vorübergehend ihre Flüge nach Neu-Delhi, weil die Luft dort so verschmutzt ist. Die Maßnahme gelte zunächst bis Montag, hieß es auf der Webseite des Unternehmens. Betroffene Fluggäste könnten kostenlos umbuchen.



Die ohnehin sehr hohe Luftverschmutzung in der 17-Millionen-Metropole hatte sich in den vergangenen Tagen deutlich verschlimmert. Die Behörden beschlossen bereits Notmaßnahmen. So wurden alle Schulen bis Sonntag geschlossen.