Niedrigwasser legt Weltkriegsmunition frei - zahlreiche Funde Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/dpa

Die Dürre bringt vermehrt Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg zum Vorschein. Wegen des niedrigen Wasserstandes wurden am Ufer der Elbe in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Technischen Polizeiamtes (TPA) in diesem Jahr an 21 Stellen Granaten, Minen und andere Sprengkörper gefunden.



Meist entdeckten Spaziergänger die Sprengkörper. Solche Funde sollten aber auf keinen Fall angefasst werden. Das TPA bittet deshalb darum, entsprechende Entdeckungen direkt den Behörden zu melden.