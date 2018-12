Bei heftigen Schneefällen in Indien musste die Armee eingreifen: Sie befreite mehr als 2.500 Menschen. Die Reisenden saßen in ihren Autos auf einer Fernstraße nahe dem Gebirgspass Nathula an der Grenze zum Autonomen Gebiet Tibet fest. Laut dem Wetterdienst soll das kalte Wetter im Norden, in der Mitte und im Osten Indiens auch in der kommenden Woche andauern.