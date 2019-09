Ebner: Es gibt nach wie vor koordinierte Troll-Kampagnen. Bei der Bundestagswahl spielte das rechtsextreme Netzwerk "Reconquista Germanica" eine Rolle. Heute sind es eher lose Netzwerke. Sie mischen Halbwahrheiten mit Falschmeldungen und lassen diese viral gehen. Rechte Influencer teilen solche Artikel und machen Stimmung. Das war auch bei den letzten Landtagswahlen zu beobachten. Oder an dem Abend, als Notre-Dame in Paris brannte: Viele fanden Gefallen an der Verschwörungstheorie, dass Muslime die Kathedrale in Brand gesetzt hätten.