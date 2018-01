Der Prozess, der am Dienstag in Nürnberg beginnt, ist der erste, bei dem es um ein Tötungsdelikt im Zusammenhang mit dem "Reichsbürger"-Milieu geht. Er wird einer breiten Öffentlichkeit zeigen, wie weit "Reichsbürger" im Extremfall bereit sind, zu gehen. Angst verbreiten sie jetzt schon - und Chaos. Sachsen zum Beispiel bietet inzwischen Schulungen für Mitarbeiter in Landratsämtern an, hier soll der Umgang mit sogenannten Reichsbürgern vermittelt werden.