Bei Unwettern in Frankreich ist ein Mann ums Leben gekommen. Er ertrank nach ersten Erkenntnissen der Polizei in seinem Auto. Laut den Ermittlern verlor er auf einer Landstraße in der Normandie die Kontrolle über seinen Wagen, das Fahrzeug überschlug sich und landete in einer überschwemmten Senke. Rettungskräfte konnten ihn nur noch leblos bergen.



In gut einem Viertel der 101 französischen Departements haben die Behörden wegen der anhaltenden Regenfälle die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen.