Auch in Lüneburg gilt ein Feuerwerksverbot.

Quelle: Philipp Schulze/dpa

Behörden in Deutschland wollen mit ausgeweiteten Böllerverboten und mehr Polizeipräsenz Exzesse in der Silvesternacht verhindern. Erstmals kommt als Böllerverbotszone etwa der Stadtkern von Hannover hinzu. In Düsseldorf herrscht Böllerverbot in der gesamten Altstadt.



In Köln dürfen rund um den Dom keine Feuerwerke abgebrannt werden. Das Verbot wurde dieses Jahr um zwei Straßen erweitert. Auch in Dortmund ist das Zünden von Feuerwerk und Pyrotechnik in zwei Innenstadt-Zonen verboten.