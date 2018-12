Geopolitische Unsicherheiten, die Gefahr von Protektionismus, Anfälligkeiten in Schwellenländern und die Schwankungen der Finanzmärkte bleiben nach wie vor groß. EZB-Chef Mario Draghi

Dass sich das konjunkturelle Umfeld verschlechtert hat - und weiter verschlechtern könnte - liegt an den aktuell zahlreichen Risiken. "Geopolitische Unsicherheiten, die Gefahr von Protektionismus, Anfälligkeiten in Schwellenländern und die Schwankungen der Finanzmärkte bleiben nach wie vor groß", sagte Draghi.



Bislang hatte die EZB die Märkte darauf vorbereitet, dass es im Herbst 2019 soweit sein könnte, dass die Zinsen leicht ansteigen. Jedenfalls werden die Leitzinsen wohl in jedem Fall bis Herbst kommenden Jahres auf dem Rekordtief von null Prozent bleiben. Die meisten Beobachter rechnen damit, dass die EZB vor einer Leitzinserhöhung zunächst einmal die Strafzinsen für Banken verringern wird. Aktuell sind bei der EZB für geparktes Geld nämlich 0,4 Prozent Strafzinsen fällig. Mit all diesen Maßnahmen wollten und wollen die Währungshüter erreichen, dass die Banken Geld nicht horten, sondern in Form von Krediten an Firmen und Verbraucher weitergeben. Letztlich kann das dann die Konjunktur stimulieren.