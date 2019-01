Aus diesem Grund sehen die Währungshüter offensichtlich auch keinen Grund, von ihrem bisher angepeilten Kurs abzuweichen. Der Aufschwung in Europa sei trotz aktueller Schwäche intakt - dank der vergleichsweise geringen Arbeitslosigkeit, steigenden Löhnen und einer funktionierenden Kreditvergabe an Unternehmen und private Haushalte. Der geldpolitische Stimulus, also Nullzinsen und das Ersetzen auslaufender Anleihen in der Bilanz der EZB, sollen die Inflation näher an das von der Notenbank visierte Ziel von knapp zwei Prozent bringen. Denn die Kerninflation, die die schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel ausklammert, liegt nach wie vor bei nur rund einem Prozent. Sie ist von der Zielmarke der Zentralbank also noch weit entfernt.