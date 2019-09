Christine Lagarde (Archiv).

Das EU-Parlament hat sich mit großer Mehrheit für die bisherige IWF-Chefin Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. Lagarde erhielt 394 von 649 abgegebenen Stimmen im Europaparlament in Straßburg. Die Abstimmung hatte vor allem symbolischen Charakter.



Lagarde soll am 1. November den bisherigen Amtsinhaber, den Italiener Mario Draghi, ablösen. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sie bereits im Juli nominiert. Die Amtszeit eines EZB-Chefs beträgt acht Jahre.