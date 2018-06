Die Deutschen haben am meisten Bargeld in der Tasche. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

In Deutschland haben Verbraucher laut einer Studie der Europäischen Zentralbank (EZB) so viel Bargeld in der Brieftasche wie in keinem anderen Euroland. 2016 trugen die Bundesbürger im Schnitt 103 Euro bei sich - im Mittel der Euroländer waren es 65 Euro. Auf den weiteren Plätzen folgen Luxemburg (102 Euro) und Österreich (89).



Am wenigsten Bargeld im Portemonnaie haben Portugiesen (29) und Franzosen (32). Das Papier zeigt, dass "Cash" bei Verbrauchern beliebter ist als oft angenommen.