Die USA waren 2017 wichtigster Abnehmer deutscher Waren. Güter im Wert von 111,5 Milliarden Euro wurden in die Vereinigten Staaten exportiert. Fast neun Prozent der gesamten deutschen Exporte landen in den USA. Die Amerikaner kaufen Fahrzeuge und Fahrzeugteile . ( im Wert von fast 29 Milliarden Euro). Zweitwichtigste Exportware sind Maschinen (19 Mrd Euro), gefolgt von pharmazeutischen Produkten (13,5 Mrd Euro). Die Metall-Exporte summierten sich 2017 auf knapp 3,6 Milliarden Euro. Das Handelsungleichgewicht mit Deutschland betrug im vergangenen Jahr 2017 64,3 Milliarden Dollar. Um diesen Betrag übersteigen die deutschen Exporte in die USA die Importe von dort. Zwischen einer und anderthalb Millionen Jobs hängen direkt oder indirekt von den Exporten in die USA ab. 630.000 Arbeitsplätze gibt es in Betrieben, die zu US-Firmen gehören (u.a. McDonald's, Ford, Manpower… etc.) Die 30 Konzerne im DAX machen inzwischen genauso so viel Umsatz in den USA wie in Deutschland. Mehr als jeder fünfte Euro wird in Amerika erwirtschaftet. Umgekehrt schaffen deutsche Unternehmen in den USA Hunderttausende Jobs. Zu den größten deutschen Arbeitgebern dort gehören Volkswagen, DHL und Siemens. Auch für die 28 Mitgliedstaaten der EU sind die USA der wichtigste Kunde. Etwa ein Fünftel der gesamten EU-Ausfuhren gehen in die USA.

Bildquelle: dpa