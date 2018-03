Im Februar ist die Inflation im Vergleich zu Januar noch einmal leicht zurückgegangen – von 1,3 auf 1,2 Prozent. Damit liegt sie vom Zentralbankziel von fast zwei Prozent deutlich entfernt. "Wir können in dieser Hinsicht noch keinen Sieg verkünden", konstatierte denn auch Mario Draghi. Und so tat er heute, was er am besten kann: Diplomatisch relativieren. Es war ein Drahtseilakt: Einerseits zu signalisieren, dass man – mit dem Rückenwind eines starken Wirtschaftswachstums in der Eurozone – über ein Ende der Anleihekäufe nachdenkt. Andererseits, dass man die aktuellen Risiken genau im Blick behält.