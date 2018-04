In die letzte Runde ging Caruana in Berlin mit einem halben Punkt Vorsprung auf Sergey Karjakin (Russland) und Shakhriyar Mamedyarov (Aserbaidschan). In der letzten Partie hätte schon ein Remis für den Amerikaner zum Turniersieg gereicht. Shakhriyar Mamedyarov belegte mit 8,0 Punkten den zweiten Platz. Sergej Karjakin landete mit ebenfalls 8,0 Punkten auf Platz drei. Karjakin hatte das Kandidatenturnier 2016 gewonnen; bei der Weltmeisterschaft war er dann erst im Tiebreak an Carlsen gescheitert.