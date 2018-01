Lactalis hat den Rückruf von Babymilchpulver ausgeweitet. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

In der Krise um Salmonellen in einer französischen Babymilchpulver-Fabrik sind inzwischen mehr als 12 Millionen Dosen in 83 Ländern zurückgerufen worden. Das sagte der Chef des Herstellers Lactalis, Emmanuel Besnier, der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche".



Lactalis hatte den Rückruf ausgeweitet auf alle Produkte aus dem Werk in Craon, unabhängig vom Herstellungsdatum. Zuvor galt dies für das Herstellungsdatum seit 15. Februar 2017. In Deutschland vertreibt Lactalis keine Babynahrung.