In dem Fall ging es um einen Brand auf dem Gelände der Firma Ali Enterprises in Karachi am 11. September 2012, bei dem 258 Menschen umgekommen und 32 verletzt worden waren. Das Landgericht Dortmund hatte sich im August 2016 für den Fall zuständig erklärt und den vier pakistanischen Klägern Prozesskostenhilfe gewährt. Dabei stellte das Gericht fest, dass der Fall nach pakistanischem Recht zu verhandeln ist und dazu ein Rechtsgutachten für das Hauptsacheverfahren eingeholt wird.