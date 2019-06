Sicherheitsexperten diskutieren hier im Wesentlichen drei Mehdorn, die aber weder in der Zivilgesellschaft noch bei de Regierungschefs Anerkennung finden konnten.



Methode Nummer 1 besteht darin, dass nur identifizierte Nutzer nach Verifizierung mit Passwort und eine weiteren Merkmal Videos hochladen können. Doch fordern hier Vertreter unterschiedlicher Nutzergruppen, dass auch anonymes Hochladen von Videomaterial auf die Plattformen möglich sein muss. Anders könnten Informationen über Misshandlungen oder andere Skandale aus diktatorisch geführten Staaten nicht ihren Weg an die Öffentlichkeit finden.



Methode Nummer 2 besteht darin, sämtliches Videomaterial von menschlichen Experten begutachten und freizuhalten zu lassen. So könnten terroristische Inhalte nachhaltig vermieden werden. Die Netzkonzerne müssten dafür aber ganze Heerscharen von Mitarbeitern einstellen.



Methode Nummer 3 besteht schließlich aus einer Kombination von Mustererkennungssoftware und menschlichen Gutachtern. Wann immer eine Erkennungssoftware indizierte Gegenstände auf einem Bild oder in einem Video erkannt hat, muss ein menschlicher Experte das Video oder Foto begutachten und freischalten. Bei dieser Methode würden weniger Mitarbeiter für die Prüfung benötigt als bei Methode Nummer 2. Aber auch hier sind die Personalkosten den Plattformen noch immer zu hoch.