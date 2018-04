Facebook hat mit der FTC 2011 ein Abkommen zum Schutz der Privatsphäre seiner Kunden geschlossen. In der Affäre um Cambridge Analytica geht es um die Auswertung privater Daten insbesondere auch für politische Einflussnahmen und zielgerichtete Werbung. Die Generalstaatsanwälte von 37 US-Staaten schrieben in dem Brief an Zuckerberg, das Vertrauen der Nutzer der sozialen Medien-Plattform in Facebook sei zerbrochen. Sie fragten den Facebook-Gründer, wie er seinen Kunden ermöglichen wolle, ihre privaten Daten besser zu schützen und zu kontrollieren.