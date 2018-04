Es war das erste Mal seit Bekanntwerden der Vorwürfe am Wochenende, dass sich Zuckerberg dazu öffentlich äußerte. Sein Unternehmen steht in Europa und den USA unter Druck, weil die Londoner Beratungsfirma Cambridge Analytica unter Verdacht steht, Daten von 50 Millionen Nutzern auf unlautere Weise verwendet zu haben. Mit den so erstellten Profilen soll Cambridge Analytica zum Wahlsieg von Donald Trump 2016 beigetragen haben.