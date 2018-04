Wir werden in Zukunft nicht umhin kommen, diese IT-Giganten ähnlich wie andere Medienunterehmen zu behandeln

Reinecke: Da gibt es meiner Meinung nach zwei Ansatzpunkte. Zum einen: Für klassische Medienunternehmen, also Presse, Rundfunk und Fernsehen, gelten andere Regeln als für andere Branchen und wirtschaftliche Akteure, weil sie einen Einfluss auf die öffentlicher Meinung haben und eine wichtige Informationsfunktion in demokratischen Gesellschaften erfüllen. Facebook, Google und Co. haben sich bisher erfolgreich gegen vergleichbar strikte Regeln gewehrt. Wir werden in Zukunft nicht umhin kommen, diese IT-Giganten ähnlich wie andere Medienunterehmen zu behandeln und deren wachsende Macht in Bezug auf den öffentlichen Diskurs in eine Regulierung einfließen zu lassen. Es gibt ja erste Schritte, zum Beispiel die neu in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung der EU. Das ist sicherlich noch nicht der letzte Schritt, geht aber in die richtige Richtung. Weitere Maßnahmen müssen Ergebnis eines politischen Prozesses sein.