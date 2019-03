Mit drei Studienfreunden entwickelt der Harvard-Student Mark Zuckerberg eine neue Plattform mit dem Namen thefacebook.com. Auf ihr können sich Studenten vorstellen und Kontakte knüpfen. Die Website wird rasch populär, bald dürfen auch Studenten anderer Hochschulen mitmachen.



Den von Zuckerberg programmierten Vorläufer, FaceMash.com, hatte die Harvard-Leitung ein Jahr zuvor bereits innerhalb von zwei Tagen gesperrt. Studenten der Elite-Uni konnten dort Fotos von Kommilitoninnen vergleichen und ihre Attraktivität beurteilen.



Anders bei thefacebook.com: Zuckerberg bricht in der Folge das Studium ab und zieht von der US-Ostküste in das kalifornische IT-Mekka Silicon Valley um. Der Hedgefonds-Manager Peter Thiel steigt mit 500.000 Dollar als erster Investor in sein Unternehmen ein.

