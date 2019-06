Und so will Facebook jetzt reagieren. In Berlin berät der Konzern heute über ein neues Gremium, eine Art Aufsichtsrat. In ihm könnten in Zukunft 40 Mitglieder aus der ganzen Welt sitzen, Wissenschaftler zum Beispiel und Journalisten. Sie sollen strittige Fragen beraten, die ihnen Facebook-Nutzer vorschlagen. Zum Beispiel die Frage, ob Hasskommentare künftig konsequent gelöscht werden sollen, oder ob sie online bleiben, aber mit einer Art Warnhinweis versehen werden sollen. Denkbar wäre auch, den Kommentaren Reichweite zu entziehen, sie also kaum noch Facebook-Nutzern anzuzeigen.