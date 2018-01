Die Zahlen bei eBay Kleinanzeigen Deutschland dürften so manchen Mitbewerber erblassen lassen: mehr als 22 Millionen Anzeigen gleichzeitig online, mehr als 20 Millionen aktive Nutzer. Ein Viertel unserer Bevölkerung also. Um dorthin zu gelangen, hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren auch mächtig ins Zeug gelegt. "eBay hat durch das enorme Wachstum gegenwärtig den Markt für Kleinanzeigen unter Kontrolle", sagt Dimitri Wasylyk von Quoka. Das Unternehmen betreibt unter quoka.de ein Kleinanzeigenportal, unter dessen Namen zahlreiche Offertenblätter wie Revier Markt oder Annoncen Avis in die Onlinewelt übergegangen sind.