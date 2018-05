Negativ für Facebook ist offenbar eine andere Veränderung am eigenen News Feed angekommen. In sechs Ländern wie Bolivien, Serbien oder Sri Lanka hatte Facebook eine Zweiteilung des News Feed getestet. Nutzer bekamen einmal vor allem Fotos von Freunden und Bekannten angezeigt. Zum anderen zeigte ihnen das Unternehmen Nachrichten oder Sportinformationen, etwa von klassischen Medienunternehmen - losgelöst davon. Doch das ist in den entsprechenden Ländern offenbar nicht gut angekommen. "Die Menschen sagten uns, dass sie unzufriedener mit den Posts sind, die sie sehen", schreibt Adam Mosseri, der zuständige Facebook-Manager.