In der Tat habe Facebook immense Macht, sagt auch der Journalist und Blogger Richard Gutjahr. Der neue News Feed, eine Art Algorithmus, funktioniere wie ein Filter. "Wer an diesem Filter sitzt, sitzt an den Hebeln der Macht", so Gutjahr. Es gebe jede Menge Inhalte bei Facebook, die könne ein Nutzer gar nicht alle gleichzeitig sehen. Wer über die Reihenfolge der Inhalte bestimme, bestimme auch über die Sicht der Nutzer auf das Zeitgeschehen: "Jeder Zweite bezieht seine Weltsicht inzwischen aus Facebook. Was dort dann nicht stattfindet, das hat auch in der Welt nicht stattgefunden."