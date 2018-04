Dabei konnte Europa zwar ein wenig aufatmen, als das Weiße Haus verlautbaren ließ, die Europäische Union vorerst von den Strafzöllen auszunehmen. Europa hat also in letzter Minute noch eine Gnadenfrist seitens der Trump-Regierung eingeräumt bekommen. Allerdings hat der US-Präsident quasi im gleichen Atemzug die Gangart insbesondere gegenüber China verschärft.



Trump will chinesische Waren im Volumen von 60 Milliarden Dollar mit höheren Zöllen belegen. Das Thema eines Handelskrieges zwischen den zwei mächtigsten Wirtschaftsnationen der Welt ist also alles andere als vom Tisch. Das könnte auch Folgen für die europäischen Volkswirtschaften haben und insbesondere der deutschen Exportwirtschaft schaden. "Die Welt ist heute so vernetzt und die Globalisierung so weit fortgeschritten, dass ein Schaden, den man an einer Ecke der Welt anrichtet auch Auswirkungen hat an einer anderen", sagt Martin Lück, Chefvolkswirt Deutschland beim US-Vermögensverwalter Blackrock. "Selbst wenn die Europäische Union jetzt ausgenommen wird von den US-Zöllen – die EU hat einen erheblichen Handelsanteil mit China. Das würde ganz besonders uns hier in Deutschland betreffen".