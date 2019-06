Seit 2009 gibt es bereits Bitcoin. Diese Kryptowährung ist aber starken Wertschwankungen ausgesetzt - was damit zu tun hat, dass sie nicht an klassische Währungen gekoppelt sind. Facebook will eine stabile Kryptowährung schaffen, indem es den Wert von "Libra" an staatliche Währungen bindet, zum Beispiel an Euro und US-Dollar. Libra soll von einer Gesellschaft mit Sitz in Genf kontrolliert werden. In ihr sitzen Unternehmen wie Mastercard, Visa oder PayPal.

Bildquelle: reuters