Dafür spricht nach Auffassung des Verbraucherschutzverbands Public Knowledge auch, dass die demokratischen Vertreter gegen den Vergleich gestimmt haben sollen. "Wir kennen die entscheidenden Aspekte der Einigung noch nicht: Muss Facebook Änderungen an seinem Geschäftsmodell vornehmen?", sagte Charlotte Slaiman von Public Knowledge.



Die Nichtregierungsorganisation Center for Democracy and Technology sieht in der Strafzahlung eine Warnung an alle Unternehmen, private Daten zu schützen. "Diese Rekordstrafe unterstreicht die Bedeutung der Datenregulierung im digitalen Zeitalter", sagte die Leiterin Nuala O'Connor.