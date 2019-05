Die Zahlen lassen aufhorchen: Laut Facebooks Transparenz-Bericht, den das Unternehmen am Donnerstagabend veröffentlicht hat, wurden von Januar bis März 2019 2,2 Milliarden Fake-Accounts gelöscht. Die überwiegende Mehrheit dieser Accounts wurde, so Facebook, bereits automatisch bei der Registrierung aussortiert und war damit meist nicht auf Facebook aktiv. Die Zahl der Löschungen ist massiv gestiegen. In den letzten drei Monaten drei Jahres 2018 löschte das Unternehmen 1,2 Milliarden Accounts.