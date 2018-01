Facebook in einem Service-Center in Berlin (Archivbild) Quelle: dpa

In einer Umfrage unter Nutzern will das soziale Netzwerk Facebook herausfinden, welche Medien sie als vertrauenswürdig einstufen. Bei der Befragung solle es um das Vertrauen in die Medien und die Vertrautheit mit ihnen gehen, schrieb Facebook-Chef Mark Zuckerberg in einem Post. Die Daten sollen demnach beeinflussen, was andere User künftig angezeigt bekommen.