Facebook will Banken Betreuungs-Dienstleistungen anbieten. Quelle: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Facebook will Banken Dienstleistungen zur Kundenbetreuung anbieten, fragt nach eigenen Angaben aber nicht aktiv nach Finanzdaten von Nutzern. Das Online-Netzwerk dementierte teilweise einen Bericht des "Wall Street Journal", wonach Facebook sich aus Interesse an Informationen etwa zu Einkäufen mit Kreditkarten an große US-Geldhäuser wie JPMorgan Chase gewandt habe.



"Die Geschichte behauptet fälschlicherweise, dass wir aktiv nach Daten fragen - das ist nicht wahr", so ein Firmensprecher.