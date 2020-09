Facebook-Logo auf einem Smartphone.

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa/Archivbild

Facebook will keine Verbreitung von falschen Informationen und Verschwörungstheorien über das neuartige Coronavirus zulassen. Das Online-Netzwerk werde bei der Löschung den Einschätzungen von Gesundheitsorganisationen folgen, kündigte Facebook-Chef Mark Zuckerberg an.



Für Facebook ist das Vorgehen eine Ausnahme von der Linie, nicht entscheiden zu wollen, was falsch und was richtig ist. Hier griffen aber die Facebook-Regeln, die es verböten, Menschen in Gefahr zu bringen, erklärte Zuckerberg.