Noch gut fünf Wochen bis zur Landtagswahl in Sachsen und die CDU im Freistaat sorgt sich um ihre Mehrheit. Ihr größter Gegner: die AfD. Und die will die Partei um Ministerpräsident Michael Kretschmer mit ihren eigenen Waffen schlagen, so scheint es. Am Wochenende veröffentlichte die Sächsische Union einen Facebook-Post, der nicht nur historisch fragwürdig ist, sondern auch an die Kommunikationsweise der AfD erinnert.