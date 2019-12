Das Problem: Der demografische Wandel trifft Deutschland in den nächsten Jahren mit voller Härte. Viele Arbeitnehmer der Generation Babyboomer gehen in Rente und die Zuwanderung aus dem europäischen Ausland nimmt tendenziell ab. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) schätzt deshalb: Damit unsere Volkswirtschaft und unser Sozialversicherungssystem nicht in die Knie gehen, brauchen wir bis 2060 jährlich netto rund 146.000 Zuwanderer aus Drittstaaten außerhalb der EU.