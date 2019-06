Sell: Machen wir das an einem Beispiel deutlich: Immer wieder wird gefragt, wie viele Pflegekräfte in der Altenpflege fehlen. Politik, Medien und die Öffentlichkeit wollen dann aufgrund der angestrebten Komplexitätsreduktion gerne möglichst eine kompakte Zahl. Aber selbst wenn man die annähernd genau bestimmen könnte - was nützt die in der Wirklichkeit? Nicht viel. Wenn beispielsweise in Städten wie Frankfurt oder Mainz händeringend Pflegekräfte gesucht werden, gleichzeitig im Westerwald oder in der Eifel Pflegekräfte vor Ort keine Beschäftigungsmöglichkeit haben, dann wird dennoch kaum eine Pflegekraft nach Frankfurt oder Mainz ziehen. Weil sie regional gebunden ist durch die Familie.



Und selbst wenn sie gehen könnte, würde sie sich angesichts des niedrigen Verdienstes und der höheren Lebenshaltungskosten in Verbindung mit dem Wohnungsmangel und den hohen Mieten in den Städten selbst ins Knie schießen. Beispiel Pflegekräfte oder Erzieherinnen: Wir wissen aus Studien, dass die meisten dort bleiben, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben. Das bedeutet aber auch, dass man dort, wo die Nachfrage hoch ist, neue und zusätzliche Ausbildungskapazitäten schaffen muss.