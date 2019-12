Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Quelle: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts des Fachkräftemangels vor der Abwanderung von Firmen gewarnt. "Wir kennen viele Handwerker und Betriebe, die händeringend Fachkräfte suchen", sagte Merkel in ihrem Video-Podcast vor dem Fachkräftegipfel.



"Deshalb ist es notwendig, dass wir uns um ausreichend Fachkräfte bemühen. Denn sonst müssen Unternehmen abwandern - und das wollen wir natürlich nicht." Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das am 1. März in Kraft tritt, solle schnell wirken.