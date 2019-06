Eine Badeaufsicht schaut in Stuttgart Richtung Sprungturm. Archiv

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

In Deutschlands Schwimmbädern fehlen ausgebildete Bademeister. Das kann sich nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister in manchen Kommunen auf Öffnungszeiten auswirken. Manche Bäder müssten wegen des Fachkräftemangels den Betrieb vorübergehend einstellen.



"Das ist ein bundesweites Problem", sagte Verbandspräsident Peter Harzheim. Seinen Schätzungen zufolge fehlen aktuell mindestens 2.500 ausgebildete Schwimmmeister in den etwa 6.000 Bädern von Kommunen oder privaten Unternehmen.